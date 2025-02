São José do Calçado anuncia R$ 4 milhões para obras da Saúde

A Unidade de Saúde II e a Unidade de São Benedito, em São José do Calçado, vão ser reformadas. A Prefeitura garantiu os recursos para as obras, e, também, para a construção de um novo Caps – totalizando R$ 4 milhões em melhorias.

Além disso, a gestão municipal também conseguiu, junto à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a liberação de mais cobertura asfáltica para as vias do município.

Por fim, o município também discutiu, em parceria com a Cesan, a finalização da obra de saneamento. De acordo com a prefeitura, São José do Calçado se destaca com a construção de barragens de contenção, mitigando os efeitos das fortes chuvas.

Em parceria com o Governo Estadual, também serão construídas uma barragem em São Benedito e uma contenção de encostas na sede do município.