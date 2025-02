Sem noção! Motorista faz manobra e ‘trava’ trânsito em Cachoeiro

Moradores do bairro IBC em Cachoeiro de Itapemirim acabaram enfrentando um pequeno transtorno na manhã desta sexta-feira (14).

A pista principal do bairro ficou completamente interditada após um motorista realizar uma manobra irregular e travar o trânsito no local.

A circulação de ônibus e carros de passeio precisou ser interrompida para retirada do veículo por algumas horas. Entretanto, pouco tempo depois a situação já havia sido resolvida.

