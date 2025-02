Semana começa com 58 vagas de emprego em Anchieta

Anchieta está com 58 vagas para quem está procurando uma oportunidade de trabalho nesta segunda-feira (24). Para se candidatar, procure a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Entre as vagas disponíveis estão: fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, motorista de caminhão, recepcionista de hotel, vidraceiro, pizzaiolo, açougueiro, ajudante de cozinha, balconista de padaria, auxiliar de marmoraria (para esta vaga a empresa oferece treinamento) e muitas outras.

Clique AQUI e confira as vagas completas!

A Casa do Cidadão fica localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 767, no Centro. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com com o número (28) 99254-7621 (exclusivo para as vagas) ou (28) 99278-4821 (exclusivo para Seguro-Desemprego).

