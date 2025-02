Senac-ES lança primeiro Curso de Guia de Turismo do Caparaó

Visando atender à crescente demanda de qualificação profissional no Caparaó Capixaba, que está em plena expansão como destino turístico, o Senac Espírito Santo lançou o primeiro Curso Técnico em Guia de Turismo da região. Desse modo, a turma inicial foi aberta em Alegre, com 25 vagas disponíveis para moradores do município.

Ofertado por meio de parceria entre a Unidade de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, a Prefeitura de Alegre e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alegre (Acisa). Nesse sentido, o curso terá 800 horas de duração e ocorrerá na sede da Acisa. As aulas serão realizadas quatro vezes por semana, no período da noite.

As aulas começaram na última segunda-feira (17), com a presença da Gerente de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, Janaina Dardengo, e da Supervisora de Educação Profissional, Fabiula Uggeri. Além disso, também estavam na ocasião o Prefeito de Alegre, Nemrod Emerick (Nirrô), e o Secretário Executivo de Finanças e Planejamento do município, Willian Faian.

Potencialidades turísticas do Caparaó

“Essa ação estratégica, mais do que impulsionar o setor turístico local, contribui para a diversificação econômica da região. Aproveita o potencial de Alegre como um polo emergente no cenário turístico do Estado. Assim, o Senac reafirma seu compromisso com a formação profissional de qualidade e com o desenvolvimento socioeconômico regional. Criando oportunidades de carreira e fomentando o crescimento sustentável do turismo”, destacou Janaina Dardengo.

Fabiula Uggeri acrescentou que o fato de Alegre ser classificado como categoria “C” no Mapa do Turismo Brasileiro de 2024 evidencia seu potencial de crescimento turístico, fluxo de turistas domésticos e internacionais. Esta classificação ainda permite pleiteamento de recursos para promover melhorias e potencializar nossas infraestruturas turísticas. “A qualificação de guias locais fortalece a cadeia turística regional. Proporcionando experiências enriquecedoras para os visitantes e promovendo a valorização do patrimônio cultural e natural da Região do Caparaó”, frisou.

“É com imensa alegria que celebramos um marco histórico para a Região do Caparaó. A parceria com o Senac é essencial para capacitar profissionais para atender às demandas do mercado e promover o desenvolvimento sustentável do turismo em nossa região. Acreditamos que este é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Com a união de esforços, vamos transformar o Caparaó em um destino turístico de referência”, enfatizou o prefeito Nemrod Emerick.