Sérgio Vidigal assume Secretaria de Desenvolvimento do ES

O novo secretário de Estado de Desenvolvimento, Sérgio Vidigal, tomou posse na quarta-feira (12), em solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. Participaram autoridades estaduais, entre elas, o governador Renato Casagrande, e representantes do setor produtivo.

Vidigal assume a pasta no lugar de vice-governador Ricardo Ferraço, que esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) desde o início da atual gestão e agora passará a se dedicar exclusivamente às atribuições do cargo de vice. O novo secretário foi vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito da Serra por três mandatos.

“A vinda de Sérgio Vidigal traz um aspecto ainda mais relevante para o Governo do Estado pela sua experiência e pelo o que ele já fez na Serra como prefeito. Também por conta dos seus outros mandatos e pelo conhecimento da política capixaba. Tenho certeza que detém a capacidade de liderar essa área do desenvolvimento, pois a cidade da Serra é a locomotiva do Espírito Santo”, afirmou o governador Casagrande.

O vice-governador também deu as boas-vindas ao novo secretário e ressaltou o avanço das políticas de desenvolvimento e o fortalecimento do ambiente de negócios no Espírito Santo nos últimos anos. “Quero agradecer ao governador Renato Casagrande pela confiança e oportunidade nesse período. Agradeço muito também à nossa equipe da Secretaria. Dedicação, empenho e compromisso que permitiram contribuir com a geração de oportunidades e desenvolvimento em nosso Estado. Em 2024, tivemos a menor taxa de desemprego da história. Isso é motivo de comemoração! São muitos investimentos em operação e fazendo com que o Espírito Santo continue se desenvolvendo muito”, disse.

Ricardo Ferraço prosseguiu: “É uma alegria extraordinária ver meu amigo, meu irmão Sérgio Vidigal, homem de história construída com muito trabalho, muita luta e muitos resultados comprovados assumir essa estratégica missão em nossa equipe. Sérgio vai dar um show de bola, eu tenho certeza, na Secretaria de Desenvolvimento, como deu show de bola até aqui nos mandatos que realizou em nome do povo da Serra e em nome do povo capixaba. Bem-vindo Vidigal.”

O novo secretário Sérgio Vidigal destacou o papel estratégico da Secretaria de Desenvolvimento para a economia capixaba e reafirmou seu compromisso em fomentar um ambiente favorável ao crescimento econômico, à inovação e à geração de empregos no Estado.

“Assentado nos segmentos econômicos que nos trouxeram até aqui, o Espírito Santo está a caminho de um novo paradigma de desenvolvimento. Os avanços da logística, do setor de serviços, da nossa estrutura portuária, no adensamento das cadeias produtivas e em uma agricultura cada vez mais produtiva e qualificada, tudo isso nos insere de forma competitiva nos mercados nacional e internacional. É por isso que encaro com grande entusiasmo esse desafio que é assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Estou convicto de que por meio do trabalho em conjunto, do diálogo aberto e de estratégias bem definidas, fortaleceremos ainda mais a economia capixaba”, declarou Vidigal.

A Sedes é responsável por coordenar políticas públicas voltadas à atração de investimentos, fortalecimento do setor produtivo e fomento à infraestrutura econômica no Espírito Santo. Entre suas principais frentes de atuação estão os programas de incentivo ao investimento, desenvolvimento logístico e parcerias público-privadas, além do apoio a setores estratégicos da economia capixaba.