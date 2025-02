Serrana Coop tem contas aprovadas por unanimidade em Assembleia Geral

A Serrana Coop, uma das maiores cooperativas de transporte do Brasil, teve suas contas aprovadas por unanimidade durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no último sábado (22), no Athenas Hall. O evento reuniu lideranças empresariais e políticas do Espírito Santo, reforçando a relevância da cooperativa no setor.

Crescimento e expansão para novos mercados

Conduzida pelo presidente Carlos Alberto Vieira, a assembleia apresentou os resultados financeiros e operacionais de 2024, destacando um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Vieira também compartilhou as projeções para 2025, com planos estratégicos que ampliarão a atuação da Serrana Coop nos mercados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“Estamos muito engajados neste planejamento estratégico para manter nosso crescimento. Atualmente, contamos com uma base de 600 cooperados e, indiretamente, impactamos cerca de mil pessoas. Nossa meta é expandir nossa atuação logística e fortalecer ainda mais a confiança e o respeito que entregamos a clientes, colaboradores e comunidades”, disse Vieira.

Cooperativismo e impacto econômico

A secretária de Estado do Governo, Emanoela Pedroso, representando o governador Renato Casagrande, ressaltou a importância do cooperativismo para a economia capixaba.

“As cooperativas desempenham um papel fundamental no crescimento econômico do Espírito Santo. A trajetória da Serrana Coop, com 23 anos de atuação, demonstra como a organização coletiva pode gerar oportunidades e desenvolvimento para os municípios”, destacou.

Pedro Gilson Rigo, diretor-superintendente do Sebrae-ES, também parabenizou a diretoria da cooperativa pelo trabalho realizado. “A Serrana Coop se supera a cada ano. É uma cooperativa sólida, liderada por uma equipe comprometida, que a coloca entre as maiores do Espírito Santo”, afirmou.

Presença no Caparaó e fortalecimento de parcerias

O prefeito reeleito de Muniz Freire e presidente do Consórcio do Caparaó, Dito Silva, destacou a relevância da Serrana Coop para a região Sul do Estado. “É um orgulho participar desta prestação de contas. A cooperativa tem suas raízes no Caparaó e, ao longo dos anos, tem se fortalecido no setor de transporte escolar e de carga. Seu crescimento é motivo de orgulho para toda a nossa região”, disse.

David Duarte, assessor de Relações Institucionais do Sistema OCB, reforçou a importância da parceria entre a cooperativa e instituições estaduais. “A Serrana Coop é uma das 120 cooperativas registradas na OCB Espírito Santo. Nossa atuação, junto a parceiros como o Sebrae e o Governo do Estado, fortalece ainda mais o setor”, pontuou.

Uma das maiores cooperativas do Brasil

Com um crescimento de 55,44% no último ano e mais de 680 cooperados ativos, a Serrana Coop se consolida como uma das maiores cooperativas de transporte de carga e passageiros do país.

O evento também contou com a presença do deputado estadual Alan Ferreira (Podemos), do vice-prefeito de Conceição do Castelo, Robinho Destefani, do vice-prefeito de Venda Nova do Imigrante, Luiz Pimenta, além de vereadores e outras autoridades da região.

Serviço

Instagram: @serranacoop

Endereço: Engenheiro Fabiano Vivácqua, 2415 – Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Contato: (28) 3517-4382