Sevilla x Mallorca AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (24), às 17h (horário de Brasília), Sevilla e Mallorca se enfrentam, em confronto válido pela 25ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Sevilla x Mallorca ao vivo?

A partida, que será realizada Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

O Sevilla chega para o confronto após golear o Real Valladolid por 4 a 0, em confronto válido pela 24ª rodada da La Liga. Atualmente, os Rojiblancos ocupam a 13ª colocação da competição espanhola, com 31 pontos conquistados.

Já o Mallorca, que ocupa a 9ª colocação atualmente, com 34 pontos conquistados, vem de vitória sobre o Las Palmas, também pela 24ª rodada da La Liga.

Sevilla (técnico García Pimienta): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Juanlu, Agoume, Sow; Lukebakio, Romero, Vargas.

Mallorca (técnico Jagoba Arrasate): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Darder; Asano, D Rodriguez, Navarro; Muriqi.

