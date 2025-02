Simplicidade que inspira: um café com Kassiane Thayna

Nesta quinta-feira (06/02), às 15h, o AQUINOTICIAS.COM e a Conexão Safra te convidam para um bate-papo inspirador com Kassiane Thayna, a agroinfluenciadora que conquistou o Brasil com sua autenticidade e paixão pelo café.

Diretamente do nosso estúdio, receberemos a cafeicultora de Patrocínio de Caratinga, distrito de Caratinga, em Minas Gerais, que compartilhará conosco sua trajetória de vida, sua relação com a cafeicultura e como se tornou um fenômeno nas redes sociais.

Com mais 4 milhões de seguidores nas principais redes sociais, a jovem cafeicultora encanta a web com conteúdos que retratam sua rotina no campo de forma leve, divertida e inspiradora. Em suas postagens, Kassiane não abre mão do bom humor, do otimismo, da ousadia, da fé e da coragem, ingredientes que a transformaram em uma referência para milhares de pessoas.

Seu sucesso é tão grande que, em apenas cinco meses, Kassiane viu seu número de seguidores saltar de 155 mil para mais de 2 milhões, um crescimento de mais de 1200%.

Não perca a oportunidade de se inspirar com a história de Kassiane Thayna!

Anote na agenda:

Data: Quinta-feira, 05 de fevereiro de 2025

Hora: 15h, no canal do YouTube do AQUINOTICIAS.COM