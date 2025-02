Sine Anchieta está com 111 oportunidades de emprego nesta quinta (6)

Para quem segue buscando uma oportunidade de trabalho remunerado, nesta quinta-feira (6), o Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, que funciona na Casa do Cidadão, de 8h às 17h, está disponibilizando 111 vagas de emprego.

Entre as vagas disponibilizadas, estão as funções de: balconista de padaria, mecânico líder, mecânico alpinista, mecânico de manutenção, vidraceiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de açougue, auxiliar de serviços gerais, soldador, açougueiro e muito mais.

A Casa do Cidadão fica localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 767, no Centro. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com com o número (28) 99254-7621 (exclusivo para as vagas) ou (28) 99278-4821 (exclusivo para Seguro-Desemprego).

