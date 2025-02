Sine Anchieta está com quase 200 vagas disponíveis nesta quarta (12)

Ainda dá tempo de conseguir uma vaga de emprego em Anchieta, que está com 198 vagas de emprego esperando candidatos, na agência do Serviço Nacional de Emprego (Sine). O atendimento vai das 8h horas às 17h. Esteja atento sobre a documentação necessária.

Com a seleção de profissionais para trabalhar na Samarco, por meio da empresa Milplan, ligue para o Sinde antes de sair de casa, pois uma enorme fila se formou na Casa do Cidadão com os interessados. O atendimento continua nesta quarta-feira (12), mas, a partir de quem saiu sem atendimento na terça-feira (13).

As vagas da Milplan são para moradores de Anchieta ou Piúma. Muitas dessas oportunidades são para contratação imediata e, a previsão do Sine é que muitos já comecem a trabalhar no fim de fevereiro.

Além das diversas vagas ofertadas pelo Sine Anchieta, a Milplan está com oportunidades nas seguintes áreas: carpinteiro, jatista, lixador, operador de munk, soldador, caldeireiro e muitas outras.

Leia também: Cachoeiro: confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta (12)