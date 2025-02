Spaceman: jogo de casino. Bônus grátis e estratégias vencedoras

O que é Spaceman?

Spaceman é uma espécie de caça-níqueis com um tema espacial e uma jogabilidade muito simples. Mais do que um slot, na verdade, chamamos de crash game (o primeiro experimento da Pragmatic Play em crash games).

Spaceman da Pragmatic Play, na verdade, é para todos os efeitos um jogo de cassino que usa a mecânica de crash cada vez mais popular, que ficou famosa acima de tudo pelo sucesso do Aviator.

Então, em vez de girar as bobinas e verificar os ganhos da linha de pagamento, veremos um astronauta na tela pronto para voar entre estrelas e planetas.

O jogo não nos dirá se o giro é vencedor ou não, mas será o próprio jogador quem decidirá se e quando coletar os ganhos, antes que o astronauta termine sua jornada ao espaço e os ganhos potenciais sejam perdidos.

Obviamente, quanto mais longo o vôo do astronauta para o espaço, maiores os ganhos obtidos. O prêmio máximo é um fabuloso x5000 (sua aposta é multiplicada 5000 vezes).

Como jogar o jogo de cassino Spaceman

Não há recursos especiais, jackpots ou rodadas de bônus embutidos no Spaceman, então jogar nesta máquina caça-níqueis é muito fácil (e talvez este seja o segredo dos jogos de crash).

Se você ainda não se inscreveu em nenhum dos cassinos que o Spaceman oferece, agora é o momento ideal para fazê-lo

1. Escolha um cassino online que você goste, conclua o processo de registro e faça seu primeiro depósito (na verdade, muitos dos cassinos que recomendamos oferecem bônus sem depósito).

2. Pronto para decolar? Depois de se registrar e ter fundos disponíveis, vá para a seção “Jogos”, procure por Spaceman e inicie o jogo.

3. Uma rodada provavelmente está em andamento, então… Familiarize-se com a interface e aguarde a próxima rodada. Você verá uma interface muito simples, com a animação do astronauta protagonista do jogo voando para o espaço.

4. Você precisará definir sua aposta, que pode começar com um mínimo de um real a 100 reais. Para confirmar, você precisará clicar no botão do meio para confirmar a aposta.

5. Você verá a contagem regressiva de 10 segundos, após a qual o astronauta começará seu vôo em órbita e o multiplicador aumentará com o passar do tempo (começa em 1x e pode ir até 5.000x).

O objetivo do jogo é sacar seus ganhos antes que o astronauta caia. Quanto mais tempo você deixar seu jogo ativo, maior será seu lucro (mas maior será o risco de travar).

Você também pode decidir sacar 50% da sua aposta e deixar os 50% restantes em jogo pelo tempo que quiser. Auto CashOut e 50% Auto Cashout são, de fato, duas das opções adicionais oferecidas por este jogo.