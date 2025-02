Sport x Fortaleza: onde assistir e escalações

O primeiro clássico entre Sport e Fortaleza acontece nesta terça (4), às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O jogo é válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. Mas, afinal, onde assistir Sport e Fortaleza ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Premiere (pey-per-view), TV Jornal e pela ESPN.

Como chegam as equipes?

O Leão do Pici vem de vitória. Em 2025, o Laion apresenta uma campanha impecável. São cinco vitórias em cinco jogos na temporada, com 14 gols marcados e só um sofrido.

Já o Sport, o Leão do Norte, perdeu o Clássico das Multidões para o Santa Cruz, jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. No entanto, no Nordestão, a equipe deseja conquistar a segunda vitória seguida. Eles estão na segunda colocação no grupo A, com três pontos.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França, Igor Cariús, Antônio Carlos, Chico e Matheus Alexandre; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Barletta e Paciência. Técnico: Pepa.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Calebe; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

