Sucesso na web, Kassiane Thayna projeta nova fase como palestrante

Sucesso na internet, com quase 2 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 4 milhões, somando todas as suas redes sociais, a agricultora e digital influencer Kassiane Thayna, natural de Caratinga-MG, é considerada um fenômeno da web. Mas, a sua vida não é só humor.

“Algumas pessoas olhando assim podem achar que é fácil a rotina de um produtor de café. Eu trabalho como produtora de café, eu gosto do meu trabalho, por mais que tenha um serviço bem pesado, a capina, por exemplo, mas é um serviço árduo”, explica a influenciadora também conhecida como a Rainha do Café.

O serviço árduo, que muitas vezes entra pela madrugada, traz junto com o cansaço problemas de saúde como, por exemplo, dores na coluna.

“Tem dias que a gente deita na cama e para levantar no outro dia só Deus mesmo para dar força a gente. Tem produtor lá que passa a noite inteira no secador, olhando e limpando café a noite inteira. É muito sofrimento até chegar na limpa”, ressalta.

Rotina árdua com humor

Apesar da dura realidade, Kassiane Thayna tinha o desejo de motivar outras mulheres do campo, o que fez com que ela fosse para a internet e ajudasse a milhares de pessoas a encararem rotinas árduas com mais leveza.

“O meu objetivo era mostrar mesmo a rotina da mulher do campo, da minha rotina, para encorajar outras pessoas. Quando comecei, eu trabalhava muito sozinha, ali na roça. Eu falava: meu Deus será que tem outras mulheres que trabalham assim na roça que nem eu? E ao começar a compartilhar a minha rotina nas redes sociais, eu percebi que não era só eu que trabalhava daquela forma e tinha esse objetivo de mostrar a realidade do trabalhador do campo”, afirma.

Nova fase como palestrante

Após compartilhar a sua rotina de forma descontraída e bem humorada, Kassiane Thayna conquistou milhões de seguidores na internet e viu a sua vida mudar.

Além de atrair parcerias com grandes players do mercado, lançamento de livro e sucesso com a venda da sua marca própria de café, ela também tem ampliado o seu network e horizontes para novos negócios.

“A gente já vem trabalhando a bastante tempo, estudando bastante, para poder me tornar uma palestrante memorável. Quero que através da minha história, da minha realidade como cafeicultora, como mulher negra, como deficiente visual, através disso passar uma mensagem de que elas são capazes de vencer na vida”, afirma Kassiane Thayna.

