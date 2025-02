Suspeita de incendiar loja no RJ diz que traição ocorria na prisão

Uma mulher foi presa na manhã da última terça-feira (10) no Espírito Santo, após ser identificada como a responsável por atear fogo em uma loja de um shopping no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no dia 4 de fevereiro. A prisão foi efetuada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Espírito Santo, em colaboração com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Ricardo Almeida, coordenador da Core, a equipe realizou levantamentos e identificou a presença da mulher no Espírito Santo, onde ela possuía uma parente, a mãe, residente na Serra. A suspeita não ofereceu resistência no momento da prisão.

De acordo com a delegada Carla Tavares, titular da 134ª Delegacia Policial de Campos dos Goytacazes/RJ, a motivação do crime seria um desafeto entre a autora e uma das vítimas, supostamente relacionado a uma relação extraconjugal do marido da vítima com a autora. A vítima nega essa versão.

“O marido só fala que elas se odiavam. A vítima visitava o companheiro, que está preso, no mesmo presídio em que está o companheiro da autora. A autora diz que nessas visitas é que aconteciam as traições”, contou.

O incêndio criminoso causou pânico e deixou quatro pessoas feridas, sendo que três foram vítimas de queimaduras e uma inalou fumaça. Um senhor de 78 anos foi internado em estado grave, mas as outras vítimas já foram liberadas do hospital.

Ainda segundo a delegada, em dezembro de 2023, a vítima procurou a delegacia para registrar ameaças da autora, incluindo a intenção de atear fogo em seu estabelecimento comercial. Em janeiro de 2024, as duas mulheres tiveram uma discussão em um camelódromo, onde a autora proferiu insultos e fez referência à suposta relação extraconjugal.

Cerca de dez lojas foram atingidas pelas chamas e a parte superior do shopping precisou ser interditada. A autora do crime foi autuada por incêndio e tentativa de homicídio.