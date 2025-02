Suspeito de assassinar técnico de enfermagem em Piúma é preso

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira (25), o segundo suspeito de participar do assassinato do técnico de enfermagem Jonathan Rosa de Oliveira.

Jonathan foi cruelmente assassinado no dia 6 de fevereiro em uma praia na cidade de Piúma. No mesmo dia um dos envolvidos foi identificado e preso pela polícia horas depois do crime.

A prisão do segundo suspeito aconteceu após cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Após a ação ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

