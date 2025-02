PM apreende 94 tabletes de maconha em residência desocupada no ES

Policiais militares apreenderam 94 tabletes de maconha, que pesavam cerca de 66 quilos, em uma casa inabitada, após denúncia anônima no bairro Soteco, Vila Velha. Dois homens também foram detidos.

Na madrugada desta quarta-feira (26), equipes do Serviço de Inteligência do 4º Batalhão receberam a denúncia, via Disque-Denúncia (181), de que em uma residência no bairro Soteco, Vila Velha, um indivíduo de 25 anos estaria armazenando grande quantidade de material entorpecente, além de fazer a distribuição e comércio do ilícito.

De posse das informações, as equipes realizaram diligências para verificar o fato, sendo observado que o suspeito citado entrava e saia do imóvel diversas vezes, além de entregar materiais para diversas pessoas.

Foi realizado contato com as equipes de Força Tática da Unidade para averiguar a veracidade da denúncia.

No momento que os militares chegaram ao ponto indicado, visualizaram o indivíduo, juntamente com outros dois suspeitos, em frente a outra casa. Ao notarem a aproximação policial, eles correram para o interior da residência, porém foram abordados. Um deles era o indivíduo apontado pelo Serviço de Inteligência como sendo o suspeito de 25 anos que entrava, a todo momento, na casa apontada na denúncia como sendo um local de armazenamento de entorpecentes.

Após as abordagens, foi feito contato com a proprietária da residência onde os indivíduos estavam em frente e ela autorizou a entrada dos policiais no imóvel. A mulher disse que somente o abordado de 36 anos morava na casa.

Durante as buscas no local, foi encontrada na varanda uma bucha de maconha e acessórios para preparo e consumo do entorpecente, tesoura e debulhador.

O homem de 36 anos afirmou ser de sua posse o entorpecente encontrado, alegando ser usuário e informando ainda que em seu quarto haveriam mais algumas buchas para consumo. Os militares se dirigiram ao quarto do indivíduo de 36 anos e encontraram 17 buchas de maconha dentro de uma das gavetas do guarda-roupas.

Dando seguimento às buscas, foram encontrados em cima do guarda-roupas um revólver calibre 38 com seis munições, um carregador de pistola e dois carregadores para revólver.

Outras equipes seguiram para a casa citada na denúncia. O imóvel estava desabitado, sendo encontrado durante as buscas, em uma caixa d’água, 60 tabletes de maconha, outros 34 tabletes de maconha e 2,5 quilos de maconha, além de aproximadamente 75 gramas de haxixe, acondicionados em uma bolsa em um dos cômodos do imóvel.

O terceiro abordado não trazia consigo nada de ilícito, por isso foi liberado no local. os outros dois indivíduos foram conduzidos para a 2ª Delegacia Regional, onde o material ilícito foi entregue.

Leia também: PC apreende menores envolvidos em homicídio ocorrido em Guaçuí