Suspeito de estuprar jovem em Mimoso é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, prendeu, nessa segunda-feira (17), um homem de 20 anos suspeito de estupro contra uma jovem de 18 anos.

A prisão ocorreu na localidade de Conceição do Muqui, no município de Mimoso do Sul, em cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano, no bairro Centro. As investigações foram iniciadas imediatamente e a equipe da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul identificou o suspeito, que já utilizava tornozeleira eletrônica. O monitoramento do dispositivo confirmou a presença dele na residência da vítima no horário do ocorrido. O detido já responde por outro estupro.

Após ser interrogado na unidade policial, o preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça.

