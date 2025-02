Suspeitos furtam carga de fraldas na BR-101 em Mimoso do Sul

Um motorista de caminhão foi vítima de furto na madrugada desta terça-feira (25) na BR-101, em Mimoso do Sul.

A vítima relatou aos militares que saiu do veículo para ir ao banheiro e, ao retornar, percebeu que dois homens estavam furtando caixas com pacotes de fraldas. Ao notar a presença do condutor, os suspeitos fugiram.

Ele informou à polícia que estava escuro e não soube dizer para onde os suspeitos teriam fugido.

Os militares registraram a ocorrência e aconselharam o motorista a procurar outro posto mais seguro para passar a noite.

Até o momento, ninguém foi preso.

