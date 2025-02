PRF recupera veículo clonado em Itaoca

Um homem foi flagrado, na última segunda-feira (24), pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo um veículo com suspeita de clonagem na ES-060, distrito de Itaoca.

Durante a abordagem o condutor se apresentou como dono do veículo. Entretanto, foi constatado que alguns itens do carro possuía sinais de adulteração, especialmente no chassi, que estava remarcado.

Após análise, verificou-se que o veículo original tinha registro de furto em Belo Horizonte, em Minas Gerais, desde 21/01/2021.

O motorista informou que adquiriu o carro por meio de uma negociação no “Marketplace” do Facebook, envolvendo uma motocicleta, e que já estava com o veículo há cerca de dois anos, sem conseguir mais contato com o vendedor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para os procedimentos legais.

