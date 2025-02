Susto! Motorista perde controle e caminhão tomba em rodovia do ES

Um motorista de caminhão ficou ferido após se envolver em um acidente na ES-334 na Serra da Sapucaia, zona rural de Pancas, na manhã da última quinta-feira (20).

A Polícia Militar foi acionada e informou que, quando chegou ao local, o motorista já estava sendo atendido pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele contou aos militares que, ao descer a serra, perdeu o freio do veículo e acabou tombando. O motorista foi encaminhado ao Hospital de Barra de São Francisco.

A polícia relatou que, devido à urgência para transferir a vítima, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

O veículo tombado permaneceu às margens da rodovia, e a pista foi sinalizada. Momentos depois, uma das faixas foi liberada.

Leia também: Grave! Caminhões colidem de frente em Muniz Freire; veja vídeo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui