Tecnologia: Alegre avança na modernização de serviços públicos

A Prefeitura de Alegre segue investindo em tecnologia para aprimorar a gestão municipal e oferecer serviços mais eficientes à população. Em parceria com a empresa TrustIT, a administração tem implementado diversas soluções inovadoras voltadas para infraestrutura digital, segurança de dados e otimização do atendimento público.

Durante a última reunião entre representantes do município e da empresa, foram apresentados avanços significativos, incluindo melhorias na abertura de chamados, plataformas online e segurança cibernética. Segundo a Prefeitura, essas iniciativas fazem parte de um plano de modernização que busca tornar a administração mais ágil e acessível.

A adoção de novas ferramentas tecnológicas trará impactos diretos na administração pública, como:

A modernização também beneficia diretamente a população de Alegre, oferecendo:

Com essa transformação digital, Alegre dá mais um passo rumo a uma gestão inovadora e eficiente, garantindo qualidade no atendimento e maior desenvolvimento para a cidade.

