The Strongest x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), o primeiro clube brasileiro faz sua estreia na Pré-Libertadores 2025. O The Strongest receberá o Bahia no Hernando Siles Stadium, em La Paz, na Bolívia, contudo, onde assistir The Strongest x Bahia ao vivo?

A partida, que é válida pelo jogo de ida da 2ª fase da Pré-Libertadores, contará com transmissão exclusiva do Paramount+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O The Strongest fará seu primeiro jogo oficial na temporada contra a equipe brasileira, porém, os bolivianos já realizaram cinco amistosos, com três vitórias e dois empates.

Já o Bahia, que vem de vitória sobre o Barcelona-BA, vive um bom momento até aqui na temporada, ocupando a 2ª colocação do Campeonato Baiano, com 15 pontos conquistados. Já na Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço lidera o Grupo B, com 7 pontos conquistados.

Prováveis escalações

The Strongest (técnico Antônio Zago): Rodrigo Banegas; Fran Supayabe, Adrián Jusino, Líder Yanarico e Tobías Moriceau; Joel Amoroso, Luciano Ursino, Luiz Castro e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero y Enrique Triverio.

Bahia (técnico Rogério Ceni): Danilo Fernandes (Marcos Felipe); Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Gabriel Xavier); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga (Erick) e Lucho Rodríguez.

Ficha técnica

Data: 18 de fevereiro (terça-feira)

18 de fevereiro (terça-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Hernando Siles Stadium, em La Paz, na Bolívia

Onde assistir The Strongest x Bahia ao vivo

Paramount+ (streaming)

