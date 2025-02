“Tiago Folha”, suposto integrante do PCV, é preso na Serra

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (12), Tiago de Jesus Fernandes, vulgo “Tiago Folha”, de 29 anos. A prisão ocorreu no bairro Porto Canoa, na Serra.

De acordo com as investigações, Tiago supostamente integra a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que é envolvida com o tráfico de drogas dos bairros Bonfim e Da Penha.

Além disso, ele fugiu da prisão em 2021 e é investigado por diversas tentativas de homicídio contra policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) durante uma operação.