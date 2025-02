Trabalhador encontra corpo em decomposição no meio de fazenda no ES

Um trabalhador de uma fazenda na localidade de Barra Nova, em São Mateus, encontrou um corpo abandonado no meio de uma plantação de coco na última quinta-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Os militares acionaram a perícia.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

O corpo foi levado à Seção de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para exames cadavéricos que determinarão a causa da morte.

