Trecho de orla do Porto Central será interditado em março

A partir do dia 10 de março, um trecho de 3,1 km da orla, entre o limite do trecho norte e sul do Porto Central, em Presidente Kennedy, será área restrita do porto, ou seja, sem acesso permitido.

Essa medida já estava programada e ocorre em conformidade com o licenciamento ambiental. A ação garante a segurança da população durante as obras e futura operação do Porto Central.

O local contará com sinalização e monitoramento a partir da próxima semana.

