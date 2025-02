Trégua no calor? Confira a previsão do tempo no Espírito Santo

Segundo informações do Incaper, o tempo no Espírito Santo segue com sol entre poucas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva nesta quarta-feira (5). Entretanto, durante a noite é possível que em algumas regiões as temperaturas sofram uma ligeira diminuição.

Ainda de acordo com o Instituto capixaba de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, Incaper, o vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

