Turbulência em voos aumentou por causa de mudança climática

Quem viaja de avião com certa constância pode se perguntar o motivo de as aeronaves estarem enfrentando mais turbulências ao longo dos anos. Um estudo da Universidade de Reading, na Inglaterra, mostrou que a turbulência em ar limpo aumentou em várias regiões do mundo.

O estudo aponta para um ponto sobre o Atlântico Norte, uma das rotas mais movimentadas do mundo, que teve uma alta de 55% no total anual de turbulências seceras, passando de 17,7 horas em 1979 para 27,4 horas em 2020. A turbulência moderada aumentou em 37%, de 70,0 para 96,1 horas, e a turbulência leve aumentou em 17%, de 466,5 para 546,8 horas.

“As companhias aéreas precisarão começar a pensar em como administrarão o aumento da turbulência, pois isso custa à indústria de US$ 150 a 500 milhões anualmente somente nos EUA. Cada minuto adicional gasto viajando em turbulência aumenta o desgaste da aeronave, bem como o risco de ferimentos aos passageiros e comissários de bordo”, explicou o pesquisador da universidade, Mark Prosser.

Outras regiões que também registraram aumento foram a Europa, o Oriente Médio e o Atlântico Sul, segundo o estudo. “Após uma década de pesquisa mostrando que as mudanças climáticas aumentarão a turbulência de ar limpo no futuro, agora temos evidências sugerindo que o aumento já começou. Deveríamos investir em sistemas aprimorados de previsão e detecção de turbulência, para evitar que o ar mais agitado se transforme em voos mais turbulentos nas próximas décadas”, avaliou o cientista atmosférico da universidade e coautor do estudo, Paul Williams.