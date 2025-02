Guaçuí: Conferência do Meio Ambiente alerta sobre emergência climática

A 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Guaçuí reuniu, na última quarta-feira (12), autoridades ambientais, voluntários, representantes de entidades organizadas, vereadores, policiais ambientais, educadores e especialistas para debater a temática “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”.

O evento, realizado no auditório da Câmara Municipal, teve como objetivo mobilizar a sociedade na construção de propostas para enfrentar as mudanças climáticas.

Promovida pela Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a conferência abordou quatro eixos temáticos essenciais para o desenvolvimento sustentável:

Transformação Ecológica – Ministrada por Felipe Gomes, engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com mestrado e doutorado em Ciências Florestais, além de especializações em Agroecologia e Saneamento. Com vasta experiência acadêmica e prática, atua no desenvolvimento de projetos ambientais e soluções sustentáveis.

Justiça Climática – Apresentada por Alexandro Batista, advogado e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), além de conselheiro titular do Conselho Nacional de Direito Ambiental.

Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres – Tema abordado por Fabrício Dias Heitor, empresário e professor, com formações em Ciências Biológicas e Geografia, além de especializações em Educação e Gestão Ambiental, Agroecologia e Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Possui mestrado em Ciências Florestais e experiência no ensino universitário.

Governança e Educação Ambiental – Palestra conduzida por Anna Tristão, gerente de Educação Ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental da Associação Brasileira de Meio Ambiente e membro do Comitê Assessor do Ministério do Meio Ambiente.

O evento teve um formato interativo, permitindo a participação ativa do público, que contribuiu com questionamentos e propostas relevantes. Ao final das discussões, foram eleitos delegados que representarão o município nos próximos encontros estaduais e nacionais sobre meio ambiente.

Reconhecimento e Compromisso

Os palestrantes receberam um mimo com produtos regionais como forma de agradecimento da Semmam, destacando a valorização da cultura local. Além disso, elogiaram a organização do evento e a qualidade dos debates.

A gerente de Educação Ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), Anna Tristão, ressaltou a importância da sensibilização ambiental, “Guaçuí está de parabéns, não apenas pela acolhida, mas também pela realização de um evento brilhante e bem-organizado. Cada vez mais, é necessário que as pessoas mudem sua postura e comportamento diante da crise ambiental.”

O advogado e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Alexandro Batista reforçou o impacto positivo da conferência, “Quem ganha é o município de Guaçuí, que sai na frente ao mobilizar a sociedade para enfrentar o desafio da transformação ecológica com responsabilidade”.

Já o engenheiro florestal, Felipe Gomes, destacou a relevância global do tema, “A emergência climática tem implicações locais e planetárias. Precisamos buscar práticas sustentáveis para garantir um futuro melhor para as próximas gerações.”

O secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins, agradeceu a presença de todos e reafirmou o compromisso da gestão municipal, “O desenvolvimento sustentável é uma bandeira forte do governo. Não se trata apenas de discurso, mas de ações concretas. A transformação da sociedade passa, necessariamente, pela educação ambiental”, finalizou.

Presenças Ilustres

Entre os participantes do evento estavam Rodrigo Vargas Ribeiro, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Espírito Santo, a procuradora de Justiça, Maria Cristina Pimentel Rocha; além de secretários municipais, vereadores e representantes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Alegre, da Associação Guaçuiense de Proteção ao Meio Ambiente (Aguapam) e do Consórcio Caparaó.

