Turismo Capixaba tem melhor trimestre dos últimos 10 anos

Em dezembro, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo registrou uma retração de 2,7% em comparação a novembro. Apesar dessa queda, o setor apresentou crescimento de 9,1% em relação a dezembro de 2023.

Estima-se que os segmentos de serviços de Alojamento, Alimentação e Atividades culturais, recreativas e esportivas tenham gerado uma receita bruta total de R$ 404,6 milhões no mês de dezembro.

O turismo capixaba registrou uma sólida trajetória de recuperação e crescimento ao longo de 2024, após um primeiro semestre de desempenho inferior ao ano anterior. O 4º trimestre consolidou essa tendência favorável, destacando-se como o melhor trimestre dos últimos 10 anos para o turismo no Espírito Santo.

Impulsionado pela melhora progressiva ao longo do ano, o turismo capixaba encerra 2024 em trajetória de crescimento. Esse cenário positivo gera expectativas favoráveis para a manutenção do crescimento em 2025, especialmente nos meses de verão.

O relatório completo pode ser acessado em:

https://portaldocomercio-es.com.br/wp-content/uploads/2025/02/IATUR-dez.pdf

