União x Vasco AO VIVO: onde assistir e escalações

União Rondonópolis e Vasco da Gama se encaram, nesta terça-feira (18), para a avançar na Copa do Brasil. O jogo da 1ª fase vai acontecer no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 21h30 (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir Vasco e União ao vivo?

A transmissão vai ser realizada pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O União Rondonópolis busca avançar na Copa do Brasil pela primeira vez. A equipe está classificada, no Campeonato Mato-Grossense, em 5º lugar, com nove pontos.

Por outro lado, o Vasco não vem de boa fase no Carioca – são quatro jogos sem vencer. Na classificação, o time ocupa a 4ª posição, com 14 pontos.

Onde assistir União x Vasco ao vivo?

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Possíveis escalações

União Rondonópolis: Fernando Nunes; Arthur Amorim,Bennê, Márcio Luiz, Geandro, Yuri, Nathan,Carlão, G. Bigode, Tomás e Vitinho.

Técnico: Leandro Sena

Fernando Nunes; Arthur Amorim,Bennê, Márcio Luiz, Geandro, Yuri, Nathan,Carlão, G. Bigode, Tomás e Vitinho. Leandro Sena Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos), Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho, Zuccarello; Vegetti.

Técnico: Fábio Carille

