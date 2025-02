Universidad Central x Corinthians: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), Universidad Central de Venezuela e Corinthians se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida da 2ª fase da Pré-Libertadores. Contudo, onde assistir Universidad Central x Corinthians ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela, contará com transmissão da TV Globo (para São Paulo), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O Universidad Central chega para o confronto após vencer o Estudiantes de Mérida por 2 a 1, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Venezuelano. Atualmente, o clube ocupa a 8ª colocação da competição venezuelana, com 5 pontos conquistados.

Já o Corinthians, vem de empate com a Portuguesa, por 2 a 2. No momento, o Timão é o líder do Grupo A do Campeonato Paulista, com 26 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Universidad Central (Daniel Sasso): Miguel Silva; Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana; Gonzalez e Sole; Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz.

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Ficha técnica

Data: 19 de fevereiro (quarta-feira)

19 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela

Onde assistir Universidad Central x Corinthians

TV Globo (para São Paulo), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

