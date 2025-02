Urgente! Grave acidente motociclístico deixa vítimas fatais na BR-262

Duas pessoas morreram em um grave acidente motociclístico na manhã deste domingo (16) na BR-262, em Domingos Martins.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, que envolveu quatro motocicletas de alta cilindrada, resultou na morte de duas pessoas, enquanto outras duas vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado estável.

De acordo com o relato de testemunhas, uma das motocicletas seguia no sentido Vitória quando perdeu o controle e colidiu com as outras motos.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento. A pista no local está interditada para os trabalhos periciais e a remoção dos veículos.

Leia também: CBMES marca presença em Pós-Graduação Nacional de Perícia de Incêndio