CBMES marca presença em Pós-Graduação Nacional de Perícia de Incêndio

Bombeiros de todo o Brasil estão participando de uma Especialização em Perícia de Incêndio idealizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em parceria com os Corpos de Bombeiros da Bahia e do Mato Grosso, além do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).

O Curso Nacional de Especialização em Perícia de Incêndio e Explosão é realizado em formato de pós-graduação e oferecido em três polos: Polo Centro-Oeste/Norte, na cidade de Cuiabá (MT), Polo Nordeste, na cidade de Salvador (BA) e Polo Sul/Sudeste, em Vitória (ES).

O curso tem como objetivo preparar militares de todo o Brasil para investigar causas de incêndios, identificar suas origens e aprimorar os sistemas de prevenção. Levantamentos do Comitê Nacional de Perícia da Ligabom indicam que somente 16 estados da Federação realizam algum tipo de atividade relacionada à investigação ou perícia de incêndio e explosão, sendo que o Espírito Santo é uma das referências no tema. O curso já era oferecido pelo CBMES e agora foi ampliado para todo o Brasil com o objetivo de difundir conhecimentos e ampliar a capacidade de prevenção e resposta dos Corpos de Bombeiros.

Um dos instrutores é o coronel do CBMES Scharlyston Martins de Paiva, especialista em perícias de incêndio, presidente do Comitê Nacional de Perícia de Incêndio (Conapi) do Ligabom, da Associação Brasileira de Investigadores de incêndio (Abinvi) e do Capítulo 80 (Capítulo Brasileiro) da Associação Internacional de Investigadores de Incêndio (IAAI). Com 25 anos de carreira dedicados ao tema, o militar considera que a difusão de conhecimento é a melhor forma de prevenir incêndios.

“A perícia de incêndios e explosões faz parte do ciclo operacional da segurança contra incêndio. Os incêndios precisam ser evitados e, para tanto, é necessário investigar para saber de fato o que aconteceu, reunir informações, revisar normas de segurança e melhorar ou modificar os recursos de prevenção. É uma construção, possível apenas com a análise pericial de cada caso. O Espírito Santo se destaca nacionalmente nesta temática e levar o nosso conhecimento para as Corporações dos outros Estados é um intercâmbio imprescindível para a construção de uma cultura de prevenção de incêndios”, esclareceu Paiva.

No dia 05 de fevereiro, o coronel esteve em Cuiabá (MT) para ministrar instruções práticas para os alunos do Polo Centro-Oeste/Norte. Na ocasião, 18 bombeiros do Mato Grosso, além de peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e bombeiros de Goiás, Tocantins, Amapá, Rondônia e Roraima tiveram aulas de investigação de incêndio em edificações e em veículos automotores.

O Curso de Especialização tem carga horária total de 426 horas e teve início em 29 de julho de 2024. A previsão para conclusão é maio de 2025.