Vaquinha solidária ajuda prodígios do Jiu-jitsu de Alegre

Uma vaquinha on-line solidária está aberta para arrecadar recursos para ajudar as pequenas Maria Rita e Júlia, prodígios do Jiu-jitsu, moradoras de Alegre.

As lutadoras, que apenas em 2024, participaram de mais de 20 campeonatos, pretendem participar de duas grandes competições, neste ano: Brasileiro Jiu-jitsu criança e Sul Americano Jiu-jitsu criança.

Para isso, elas precisam levantar recursos. Dessa forma, os pais idealizaram a vaquinha solidária. Quiser ajudar, basta enviar qualquer valor pelo QR Code ou pela chave pix (28) 99964-0452.

Pequenas medalhistas

As pequenas atletas Maria Rita e Júlia conquistaram, no último ano, cerca de 40 medalhas. Dessa, 28 eram de ouro. Além disso, as meninas também conquistaram cinturões de campeãs das categorias que competiram.

De acordo com os pais, as meninas competiram em diversos locais do Espírito Santo, como Serra, Guarapari, Vitória, Vila Velha e Jerônimo Monteiro.

Ajude!

