Vasco x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo?

A partida, que será realizada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, contará com transmissão do Premiere (pay-per-view), Band (TV aberta) e GOAT (TV por assinatura).

Em seu último confronto, o Vasco da Gama empatou com o Volta Redonda, por 2 a 2, em partida realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Atualmente, o cruzmaltino ocupa a 2ª colocação do Campeonato Carioca, com 13 pontos conquistados.

Já o Fluminense, vive uma situação ruim até o momento na competição estadual, ocupando a 10ª colocação do Carioca, com 7 pontos conquistados. Em seu último jogo, o Tricolor das Laranjeiras empatou com o Boavista, por 1 a 1.

Prováveis escalações

Vasco (Fábio Carille): Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Thiago Santos) e Gabriel Fuentes; Bernal, Hércules, Arias, Canobbio, Serna (Lima) e Cano.

Ficha técnica

Data: 5 de fevereiro (quarta-feira)

5 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

Onde assistir Vasco x Fluminense?

Premiere (pay-per-view), Band (TV aberta) e GOAT (TV por assinatura)

