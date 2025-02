Vasco x Volta Redonda ao vivo: onde assistir e escalações

Neste sábado (1°), às 16h30 (horário de Brasília), Vasco da Gama e Volta redonda se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir Vasco x Volta Redonda ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, contará com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV 3 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e VascoTV (YouTube).

Como chegam as equipes?

O confronto fica ainda mais disputado, por conta da situação das duas equipes na tabela do Campeonato Carioca. Atualmente, o cruzmaltino é o vice-líder da competição, já o Volta Redonda, ocupa a 1ª colocação, ou seja, o confronto que promete agitar o Espírito Santo neste fim de semana, vale a liderança da Taça Guanabara. Aliás, ambos tem 12 pontos até o momento.

Em seu último jogo, o Vasco venceu o Maricá por 1 a 0. Já o Voltaço, também vem de vitória, sobre a Portuguesa-RJ, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

Volta Redonda: Jean Drosny, Cayo Tenório, Gabriel Bahia, Fabrício, Juninho Monteiro, Pierre, Robinho, Luciano Naninho, Chay, Heliardo e MV.

Ficha técnica:

Data: 1° de janeiro (sábado)

1° de janeiro (sábado) Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo

Onde assistir Vasco x Volta Redonda

TV Globo (TV aberta), SporTV 3 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e VascoTV (YouTube)

