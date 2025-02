Veja os serviços essenciais mantidos durante o Carnaval em Cariacica

Na próxima semana, nos dias 3, 4 e 5 de março, no Carnaval, não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Cariacica. No entanto, os serviços essenciais, que não admitem paralisação, serão mantidos em regime de plantão.

Confira abaixo os serviços que vão funcionar na segunda (3), terça (4) e quarta-feira (5):

Coordenação de Necrópole – a liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial no novo Centro Administrativo, que fica na avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz.

O horário de atendimento é das 7h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909.



Funcionamento das 6h às 18 horas

Santo Agostinho, Rua Santo Agostinho, s/nº, Bairro Aparecida

São Jorge, Rua Projetada, s/nº, Oriente

São Pedro, Rua Telefônica, s/nº, Cruzeiro do Sul

São José, Rua Demóstenes Nunes Vieira, s/nº, Alto Lage

Jardim da Saudade, Rodovia BR-101 (Contorno), Nova Rosa da Penha

São João Batista, Rua Florentino Avidos, s/nº, Cariacica-Sede

Santo Amaro, Rua Goiás, s/nº, Novo Brasil

Padre Mathias, Rodovia BR-101 (Contorno), 3255, Nova Rosa da Penha

Plantão 24 horas

Contatos do plantão: 99945-6962, 99945-6172, 99580-9529 e 99933-9170

Plantão: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui