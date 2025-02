Veja quais cidades do ES bateram recorde de calor nas últimas horas

Três cidades do Espírito Santo registraram temperaturas acima da média na última sexta-feira (14). As informações são do Meteo360 e do Inmet.

A cidade de Alegre, na região Sul do estado, registrou 38,2°C e liderou como a mais quente do Espírito Santo.

Em segundo lugar, Alfredo Chaves, localizada na região serrana do estado, chegou aos 37,6°C.

Os termômetros de Marilândia, cidade do Noroeste Capixaba, marcaram 37,0°C.

De acordo com informações do Inmet, as temperaturas devem permanecer elevadas no Espírito Santo pelos próximos dias.

