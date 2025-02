Vereadora denuncia falta de vagas em cemitério de Vargem Alta

A vereadora Eliane Turini (PSB) tem denunciado a situação crítica em que passa o cemitério municipal de Vargem Alta, que está sem espaço para sepultamentos. Com isso, muitas famílias estão tendo que enterrar seus entres nos corredores entre as lápides e até mesmo em outras cidades.

Um novo cemitério é um pedido antigo dos moradores do município. “Há mais de uma década, desde a gestão do ex-prefeito João Bosco, a população pede uma solução para essa demanda urgente. Finalmente, em 2024, as obras foram iniciadas com recursos próprios da Prefeitura, mas o ritmo lento de sua execução tem prolongado o sofrimento das famílias enlutadas”, comentou a vereadora.

Aliás, segundo Eliane, “é inaceitável que essa situação continue sem solução e é imperativo que a Prefeitura dê prioridade para a conclusão dessa importante obra o mais rápido possível”, pontua a parlamentar.

Portanto, a vereadora tem usado a tribuna da Câmara Municipal e suas redes sociais para um apelo para o reinício das obras. “É hora de unirmos forças para acelerar a conclusão dessa obra. Precisamos garantir que cada cidadão de Vargem Alta tenha um local digno de descanso final, sem sofrimento adicional para seus familiares e amigos”, completa.

O que diz a Prefeitura sobre a falta de vagas no cemitério?

Por meio de nota, a Prefeitura de Vargem Alta esclarece que, em relação à ampliação do Cemitério Municipal, foi adquirida recentemente uma área de 5 mil metros quadrados para essa finalidade. Como parte do processo de ampliação, a Prefeitura já realizou a terraplenagem. Além de ter licitado e emitido a ordem de serviço no dia 7 de novembro de 2024 para a execução das obras de construção do muro de fechamento e pavimentação de acesso à nova área. Todo esse investimento está sendo feito com recursos próprios.

A nota diz ainda que, no entanto, devido ao período de chuvas intensas, a empresa contratada não pôde iniciar as obras imediatamente. Além disso, foi necessário recuperar a via de acesso ao cemitério, que havia se tornado inacessível. Agora, com a melhora das condições climáticas, as obras terão início em breve.

Por fim, ressalta ainda que o município conta com outros cemitérios, localizados nas comunidades de: São José de Fruteiras, Castelinho, Jaciguá, Boa Esperança, Guiomar, Prosperidade, Pedra Branca, Vargem Grande e Belém, que podem atender a população.

