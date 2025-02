Viaduto na BR-262 será aberto ao tráfego em 26 de fevereiro

O novo Viaduto Rosa de Angeli Bazelate será inaugurado no dia 26 de fevereiro, na Avenida Mário Gurgel, que também é conhecida como BR-262, em Cariacica. A obra, que estava prevista para ser finalizada em agosto, será entregue com seis meses de antecedência.

A construção do viaduto teve início em maio de 2024 e tem como objetivo principal melhorar o fluxo de veículos na região, especialmente no acesso à Avenida Expedito Garcia, próximo ao Estádio Kléber Andrade. A expectativa é de que a nova estrutura beneficie cerca de 120 mil motoristas que trafegam diariamente pela Avenida Mário Gurgel, incluindo os 20 mil que utilizam a Avenida Expedito Garcia, uma das principais vias de Campo Grande.

Com 700 metros de extensão e oito metros de altura em seu ponto central, o Viaduto Dona Rosa é composto por muros de escamas, estrutura central em concreto armado, calçada cidadã, ciclovia com defensa metálica no canteiro central, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento nas vias marginais.

A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cariacica e o Governo do Estado, com um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões. A inauguração do viaduto representa um marco importante para a mobilidade urbana da região e promete trazer benefícios significativos para a população de Cariacica e cidades vizinhas.