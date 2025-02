Viana assina termo de adesão ao programa Cidade Empreendedora +

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, assinou, na manhã desta terça-feira (18), o termo de adesão ao programa Cidade Empreendedora +. O município firmou oficialmente o compromisso com o programa e inicia a fase de execução das ações personalizadas para o desenvolvimento do município.

O programa é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Ele pretende melhorar o ambiente de negócios das cidades, focados na modernização da gestão pública, na melhoria do ambiente de negócios e no fortalecimento do empreendedorismo.

O Cidade Empreendedora + foi lançado em dezembro de 2024. Isso foi seguido de adesão dos 78 municípios capixabas, autoavaliação diagnóstica, construção do Plano de Ação e término do compromisso orçamentário do programa em outubro de 2026.

Desenvolvimento

A oficialização aconteceu durante solenidade na Prefeitura de Viana, com a presença do prefeito Wanderson Bueno, e sua equipe gestora. Também estavam presentes o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Gilson Rigo; o gerente da Unidade de Ambiente de Negócios e Acesso a Crédito do Sebrae/ES, Eduardo Simões; o gerente de Atendimento do Sebrae/ES, Leonídio Pinheiro; a Analista Regional da Região Metropolitana do Sebrae/ES, Rarici Ziviani; o gerente de projetos especiais da Aderes, Samuel Jorge Messias; entre outras autoridades políticas.

Segundo o prefeito Wanderson Bueno, o programa contribuirá efetivamente para a melhoria do ambiente de negócios da cidade.

“Viana é a cidade que mais cresce economicamente na Grande Vitória e parte disso é graças ao trabalho dos nossos empreendedores, que investem com criatividade e alavancam a economia. Nosso papel é realizar ações para fomentar os grandes, médios e pequenos negócios da cidade. Além disso, oferecemos capacitações para desenvolver os micro e pequenos empreendedores. Integrando o programa, Viana vai acelerar rumo ao desenvolvimento econômico com foco em nossas potencialidades. Programas inovadores como o Polo Cervejeiro e turismo de experiência fazem parte desse esforço”, ressaltou o prefeito.

“Políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios geram mais emprego e renda. Elas resultam em menos burocracia, mais agilidade na gestão, oportunidades, inovação e ocupação, possibilitando um ambiente favorável de negócios”, destaca Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.

O município conta atualmente com mais de oito mil pequenos negócios espalhados pela cidade, desse número, mais de seis mil são microempreendedores individuais