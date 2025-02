VÍDEO | Carreta pega fogo em grave acidente em Cariacica

Uma carreta que transportava gás pegou fogo, nesta sexta-feira (28), no Km 284, da Rodovia do Contorno, em Cariacica. O fato ocorreu após uma colisão.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Eco101, o acidente, que envolveu um caminhão, duas carretas, uma motocicleta e um carro, ocorreu no sentido Cariacica-Serra.

Ninguém morreu, mas três pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

Por conta do acidente, o trânsito flui com lentidão na rodovia.

