Vídeo flagra casal fazendo sexo em camarote na Sapucaí; veja

Um casal foi flagrado fazendo sexo em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro,nesta segunda-feira (24). O episódio ocorreu minutos antes da escola de samba Viradouro entrar no ensaio técnico.

O vídeo, gravado por foliões do setor 9, viralizou nas redes sociais. O local não tinha vidros escuros e há relatos de que outros casais usaram o ambiente.

O ato foi vaiado por quem estava no local. Veja o vídeo no portal G1.

