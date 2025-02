Vídeo | Imagens fortes: pela 1ª vez na história, ‘diabo’ é filmado

Imagens raras surpreenderam pesquisadores da ONG Condrik Tenerife, especializada na conservação de tubarões e raias nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol ao largo da costa noroeste da África.

No último dia 26 de janeiro, enquanto uma equipe da ONG realizava imagens de campo, os mesmos registraram um vídeo raro, de um ‘diabo’.

Diabo Negro, como também é conhecido o rape abissal (Melanocetus johnsonii), foi flagrado nadando próximo à superfície em plena luz do dia, a cerca de dois quilômetros da costa de Tenerife.

Segundo a publicação do site EFE, esse comportamento é extremamente incomum para a espécie, que normalmente habita regiões entre 200 e 2.000 metros de profundidade.

Veja o vídeo:

