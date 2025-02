VÍDEO | Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Cachoeiro

Uma empresa localizada no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, foi atingida por um incêndio de grandes porporções neste domingo (23).

De acordo com populares, trata-se da empresa Corpus, terceirizada pela administração municipal para a coleta de lixo. Informações preliminares apontam que o fogo concentra-se na garagem do estabelecimento.

Ainda não há informações sobre vítimas. O AQUINOTICIAS já fez contato com o Corpo de Bombeiros, bem como a Prefeitura de Cachoeiro. A matéria será atualizada assim que tiver novas informações.

