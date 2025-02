VÍDEO | Jonas? Jovem é engolido por baleia; veja

Uma cena inusitada aconteceu nas águas geladas do Estreito de Magalhães, no Chile. Um jovem venezuelano foi “abocanhado” por uma baleia-jubarte.

A situação aconteceu quando Adrián Simancas, estava em uma viagem de trekking e packrafting com seu pai, Dell Simancas.

Enquanto aproveitava o passeio de caiaque, a enorme baleia apareceu, de repente, e abocanhou o jovem, que desapareceu da superfície.

Felizmente, o susto durou poucos segundos, já que o cetáceo libertou Adrián que voltou para o caiaque.

Depois do incidente, o passeio foi encerrado. Mesmo com a situação atípica, pai e filho garantem que vão continuar vivendo outras aventuras.

A baleia-jubarte é um grande cetáceo, e as fêmeas são significativamente maiores que os machos.

Uma fêmea mede entre 12 e 14 metros, podendo chegar a 15 metros. Por outro lado, os machos geralmente têm entre 11 e 13 metros. Esses animais se alimentam, principalmente, de krill, crustáceos planctônicos, peixes e plâncton.

