Operação em Cachoeiro prende uma pessoa e recupera veículo roubado

A polícia prendeu um homem na manhã desta sexta-feira (21), em Cachoeiro, suspeito de homicídio, corrupção de menores e associação para o tráfico de drogas.

Durante a operação, a polícia apreendeu um veículo com restrição de furto/roubo, aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

A ação contou com a participação de 13 policiais civis e cinco viaturas, da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic). A 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e o Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Sul também estiveram presentes. Além disso, a operação contou com a participação da cachorra Athena, que está em fase de treinamento pela PCES.

A Polícia deflagrou a operação para cumprir ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca, relacionadas ao homicídio de Douglas Manzoli Andrade da Silva, de 27 anos. O crime aconteceu em 21 de dezembro de 2024, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, informou que a polícia apontou o detido como um dos autores do homicídio, cometido por disparos de arma de fogo, com a participação de um adolescente. A polícia já havia apreendido o menor anteriormente.

Durante a ação, a polícia localizou o suspeito em sua residência e apreendeu aparelhos celulares, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e um veículo com restrição de furto/roubo. Além de cumprir o mandado de prisão, a polícia o autuou em flagrante por receptação. Após o interrogatório na DHPP, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDP/CI), à disposição da Justiça.

