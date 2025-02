VÍDEO | O Rei Leão? Televisão no alto de rocha chama atenção na BR-262

Uma cena inusitada chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela BR-262, entre os municípios de Conceição do Castelo e Brejetuba. O fato ocorreu na última semana.

Uma televisão de tubo fixada no alto de um rochedo, às margens do quilômetro 124 da via, deixou confuso quem passava pelo local.

Um condutor registrou, em vídeo, o aparelho, que pode ser facilmente avistado e se destaca em meio à paisagem natural.

Nas redes sociais, internautas compararam a situação à classica cena do desenho animado O Rei Leão (1993). Nesse filme, o protagonista é suspenso no alto de um rochedo, com formado similar onde a televisão foi encontrada.

Confira o vídeo: