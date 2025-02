VÍDEO | Ônibus que transportava crianças cai em ribanceira no ES

Um ônibus escolar que transportava cerca de 20 crianças tombou na rodovia ES-80, na localidade de São Jacinto, em São Roque do Canaã, na manhã desta segunda-feira (10).

A Prefeitura de São Roque do Canaã informou, através das redes sociais, que o veículo perdeu o controle e tombou em uma das estradas. Entretanto, apesar da gravidade, não houve vítimas fatais.

O motorista, a monitora e os estudantes foram encaminhados para atendimento médico, onde passaram por avaliação e receberam os cuidados necessários.

A Prefeitura ressaltou que está prestando total assistência aos envolvidos e às suas famílias. As causas do acidente já estão sendo apuradas para que as providências cabíveis sejam tomadas.

Vídeo: Redes Sociais