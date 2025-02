VÍDEO: Operação ‘Waterfall’ prende 4 e busca foragidos em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM), com o apoio da Diretoria de Operações da Polícia Penal (DIOP), Polícia Militar e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), deflagrou na manhã desta sexta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, a operação ‘Waterfall’, que teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários bairros da cidade.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, a participação do Notaer foi imprescindível para a recaptura de um foragido. “Era um foragido do bairro Gilson Carone, que só conseguimos localizar por conta da tecnologia utilizada no helicóptero, quando conseguimos encontrá-lo mesmo dentro do mato e fazer a detenção dele”, explica.

Segundo o diretor de Operações da Polícia Penal (DIOP), Weleson Vieira, inicialmente eram 13 os alvos da operação. “No decorrer da apuração, a equipe de inteligência efetuou a prisão de quatro, restando nove. “Hoje (14), quatro dos nove foragidos foram presos: três homens e uma mulher. No decorrer do dia, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar e Polícia Penal vão tentar dar cumprimento a esses mandados em aberto”, explica.

Operações vão continuar em Cachoeiro

O secretário Clayton Siqueira afirmou ainda que operações como essa serão rotina em Cachoeiro de Itapemirim, visando garantir a segurança da população. “Desdobramentos da operação de hoje (14) vão ocorrer. “Bandidos foragidos, que não deveriam estar na sociedade perturbando o sossego do trabalhador, serão capturados e levados para a cadeia, que é o lugar deles”, continua.

“A Guarda Civil Municipal nunca deixou de estar em Cachoeiro. Desde o dia 1º, quando assumimos por determinação da gestão, estamos intensificando o patrulhamento e o policiamento ostensivo. Aliás, sempre de forma integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Penal e a Polícia Civil, fazendo um conluio de forças para que possamos dar segurança para a população cachoeirense”, completa Siqueira.

Os nomes dos detidos na operação ‘Waterfall’ e os crimes cometidos por eles ainda não foram divulgados. Todos estão sendo ouvidos na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, e em seguida serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.